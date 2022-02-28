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Общество28 февраля 2022 8:33

Из-за украинского обстрела прекратилось проветривание шахты Скочинского в Донецке: 72 горняка эвакуировали на поверхность

Об этом сообщает МЧС ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Горняки шахты Скочинского после смены

Горняки шахты Скочинского после смены

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 28 февраля, в Донецке горняков шахты имени Скочинского эвакуировали на поверхность из-за остановки вентилятора главного проветривания. К ЧП привел обстрел предприятия вооруженными формированиями Украины. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

- В результате обстрела произошла остановка вентилятора главного проветривания восточного вентиляционного ствола. Причина поломки устанавливается. В 04.00 из шахты выведено 72 горняка, - сообщает спасательное ведомство.

Сейчас на шахте идут ремонтные работы.

Шахта имени Скочинского находится в прифронтовом Кировском районе Донецка. За все время горняки выдали на-гора порядка 30 миллионов тонн «черного золота», пройдено 250 километров горных выработок. С началом конфликта в Донбассе угледобывающее предприятие регулярно обстреливают вооруженные формирования Украины.

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