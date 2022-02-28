В Донецке за неделю появилось на свет 48 детей. Фото: Администрация города Донецка

Несмотря на непростое время, жизнь в Донецке продолжается. Даже под обстрелами украинских боевиков на прошлой неделе в столице ДНР появились на свет 48 маленьких дончан: 21 мальчик и 27 девочек! Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Счастья, добра и долгожданного мирного неба над головой желаю новорожденным и их родителям! – написал в своем телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии, а также обратился к военнослужащим украинской армии с призывом покинуть зону боевых действий. Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь.

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