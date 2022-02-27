Погода в Донецке: 28 февраля будет облачно и 3 градуса тепла

В Донецке будет облачно, без осадков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

28 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачно, без осадков. Температура воздуха утром -1…-2 градуса, днем +2…+3 градуса и вечером 0…+1 градус. Северный ветер будет дуть скоростью от 3 до 7 м/с.

В это день Православная церковь почитает память апостола Онисима. В народе дата получила название Онисим-овчарник, Зимобор. Обычно 28 февраля зима становится «безрогой» - теряет свою силу. Считалось, какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет. Восточный ветер – к песчаным бурям летом. Алый закат – к метели. На небе яркая и полная луна – к холодам.

По прогнозам синоптиков 1 марта будет пасмурно, местами небольшой дождь. Порывы восточного ветра будут достигать 11 м/с. Температура ночью и утром 0…+1 градус. Днем +4…+6 градусов.

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