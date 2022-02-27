Глава ДНР поднял флаг Республики над освобожденным от ВСУ Павлополем

Денис Пушилин передал бойцам сигареты. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 февраля, Глава ДНР Денис Пушилин посетил освобожденные от украинской оккупации села Павлополь и Пищевик. Он поднял флаг Республики над Павлополем. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР.

- Павлополь наш. И это только начало, — заявил Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что уцелевшие дома являются свидетельством бережного отношения к своим гражданам со стороны защитников Республики.

- Мы сюда не стреляли. Но когда ВСУ уходили, и прилеты пошли, – добавил Денис Пушилин.

Во время встречи с бойцами Народной милиции главнокомандующий поблагодарил их за мужество и героизм. Военнослужащие заверили, что освободительная операция только набирает обороты.

- Теперь только вперед, – сказал один из них.

В селе Пищевик Денис Пушилин пообщался с местными жителями. Они обратились к нему с просьбой обеспечить необходимыми на первое время продуктами, медикаментами и вещами. Все это было доставлено в этот же день.

Денис Пушилин поручил главе администрации Новоазовского района Олегу Моргуну подготовить список необходимых материалов для восстановления и жизнеобеспечения освобожденных населенных пунктов.

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