Под контроль ДНР перешло 18 населенных пунктов

Спецоперация продолжается. Фото: НМ ДНР

Народная милиции Донецкой Народной Республики продолжает освободительную операцию. По данным на 19.00 27 февраля под контроль ДНР уже перешло 18 населенных пунктов, ранее находившихся под контролем вооруженных формирований Украины.

Это - Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль, Андреевка, Гнутово и Гранитное, Бугас.

- Народная милиция ДНР продолжает идти победным маршем, освобождая территорию Донецкой области от украинских захватчиков, - говорит заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин. - Наши подразделения продолжают мероприятия по освобождению населенных пунктов, Каменка и Волноваха.

Он отметил, что в свою очередь наши защитники предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и помощи гражданскому населению.

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