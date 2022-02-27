Защитники ДНР захватили семь противотанковых управляемых ракет NLAW

Захваченные ПТУР. Фото: УНМ ДНР

В ходе операции по освобождению территории Донецкой области были захвачены образцы иностранного вооружения, которые поставляет Запад украинским боевикам. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- В нашем распоряжении оказались семь единиц переносных противотанковых управляемых ракет NLAW шведско-британского производства, а также ПТУР украинского производства «Стугна-П», - сказал Басурин.

Он отметил, что это в очередной раз доказывает тот факт, что поставляемое Западом вооружение применяется не в оборонительных целях, как это было неоднократно заявлено военно-политическим руководством Украины, а в уничтожении гражданской инфраструктуры и мирного населения ДНР и временно подконтрольных Киеву территорий.

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