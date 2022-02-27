В Донецке и других городах ДНР открыты пункты приема гуманитарной помощи фронту

На передовой нужны постельные принадлежности и теплые вещи. Фото: ТГ/Анастасия Селиванова

В Донецке и других городах ДНР пункты приема гуманитарной помощи населения фронту. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

- Принимают медикаменты, одеяла, матрасы, карематы, спальные мешки, подушки, теплые куртки, мужская одежда, свитера, носки, полотенца. А также консервы, крупы, чай пакетированный, сахар, - говорится в сообщении.

Пункты приема гуманитарной помощи в городах:

- г. Донецк, ул. Красноармейская, 75 (здание «Театр на Садовом»)

- г. Донецк, ул. Артема, 127, Центр медиапроектов Звезда, 071-319-97-11

- г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 102, каб. 512, 071-504-36-06

- г. Макеевка, ул. Кирова, 1а, зал МПТУ, 071-308-04-96

- г. Горловка, мобильный пункт, 071-330-19-67

- г. Дебальцево, здание администрации г. Дебальцево и другие пункты

- г. Енакиево, пр. Ленина, 99, 071-482-26-32

- г. Зугрэс, ул. Ленина 8-А, Дворец Культуры, 071-482-26-34

- г. Харцызск, здание администрации г. Харцызска

- г. Снежное, пгт. Северное, ул. Минская, Северная пос. администрация, 071-311-85-33

- пгт. Тельманово, здание администрации Тельмановского района

- г. Торез, ул. Пионерская 1, 071-482-26-49

- г. Углегорск, ул. Тракторная, 25 (здание ЦКиД), 071-372-56-72; 071-482-26-38

- г. Шахтерск, пункты Шахтерского района

Время работы: ежедневно, с 10:00 до 16:00.

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