В Донецке и других городах ДНР открыты пункты приема гуманитарной помощи фронту

На передовой нужны постельные принадлежности и теплые вещи. Фото: ТГ/Анастасия Селиванова
В Донецке и других городах ДНР пункты приема гуманитарной помощи населения фронту. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.
- Принимают медикаменты, одеяла, матрасы, карематы, спальные мешки, подушки, теплые куртки, мужская одежда, свитера, носки, полотенца. А также консервы, крупы, чай пакетированный, сахар, - говорится в сообщении.
Пункты приема гуманитарной помощи в городах:
- г. Донецк, ул. Красноармейская, 75 (здание «Театр на Садовом»)
- г. Донецк, ул. Артема, 127, Центр медиапроектов Звезда, 071-319-97-11
- г. Донецк, пр. Б. Хмельницкого, д. 102, каб. 512, 071-504-36-06
- г. Макеевка, ул. Кирова, 1а, зал МПТУ, 071-308-04-96
- г. Горловка, мобильный пункт, 071-330-19-67
- г. Дебальцево, здание администрации г. Дебальцево и другие пункты
- г. Енакиево, пр. Ленина, 99, 071-482-26-32
- г. Зугрэс, ул. Ленина 8-А, Дворец Культуры, 071-482-26-34
- г. Харцызск, здание администрации г. Харцызска
- г. Снежное, пгт. Северное, ул. Минская, Северная пос. администрация, 071-311-85-33
- пгт. Тельманово, здание администрации Тельмановского района
- г. Торез, ул. Пионерская 1, 071-482-26-49
- г. Углегорск, ул. Тракторная, 25 (здание ЦКиД), 071-372-56-72; 071-482-26-38
- г. Шахтерск, пункты Шахтерского района
Время работы: ежедневно, с 10:00 до 16:00.
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