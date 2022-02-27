По Горловке украинские военные за полтора часа выпустили 80 снарядов и мин

По поселкам Горловки ВСУ били из тяжелой артиллерии. Фото Пресс-центр штаба «ООС»
Сегодня, 27 февраля, днем украинские военные нанесли мощный удар из артиллерии и минометов по поселкам Горловки.За полтора часа было выпущено 80 снарядов калибром 122- и 152 миллиметров и мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)
13:20 - поселок Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм;
13:40 - поселок Озеряновка: выпущено 25 мин калибром 120 мм.
13:55 - поселок шахты им. Изотова: выпущено 20 снарядов калибром 152 мм;
13:55 - поселок шахты 6/7: выпущено 23 снаряда калибром 122 мм.
14:45 - поселок шахты им. Изотова: выпущено 7 мин калибром 120 мм.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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