По Горловке украинские военные за полтора часа выпустили 80 снарядов и мин

По поселкам Горловки ВСУ били из тяжелой артиллерии. Фото Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 27 февраля, днем украинские военные нанесли мощный удар из артиллерии и минометов по поселкам Горловки.За полтора часа было выпущено 80 снарядов калибром 122- и 152 миллиметров и мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)

13:20 - поселок Широкая Балка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм;

13:40 - поселок Озеряновка: выпущено 25 мин калибром 120 мм.

13:55 - поселок шахты им. Изотова: выпущено 20 снарядов калибром 152 мм;

13:55 - поселок шахты 6/7: выпущено 23 снаряда калибром 122 мм.

14:45 - поселок шахты им. Изотова: выпущено 7 мин калибром 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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