В Горловке ранена мирная жительница

В прифронтовой Горловке в результате обстрела ВСУ пострадала 74-летняя мирная жительница. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Мирная жительница 1948 года рождения – минно-взрывная травма, осколочное точечное ранение верхней трети правого предплечья, поясничной области справа, - говорится в сообщении СЦКК.

Пострадавшей оказывают медицинскую помощь в горбольнице №2 Горловки.

По всем фактам военных преступлений вооруженных формирований Украины будут проведены разбирательства, а результаты - переданы Генеральной Прокуратуре ДНР.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии. Накануне Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь.