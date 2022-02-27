Глава ДНР рассказал, что будет на освобожденной территории Донбасса с пенсиями, коммунальными тарифами и работой меткомбинатов

Денис Пушилин сообщил, что тарифы будут равны по всей территории Республики. Фото: АГ ДНР

На освобожденные территории будет расширена Программа социально-экономического развития, которая действует сейчас в ДНР. Об этом в сегодня, 27 февраля, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Это и социальные пособия, и пенсии, которые будут выплачиваться с первого дня, как только населенный пункт переходит под наше управление. И что немаловажно – мы пересчитаем тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они у нас будут равны по всей территории Республики. А у нас они в разы меньше, – отметил Денис Пушилин.

Он отметил, что важно в кратчайшие сроки не дать остановиться металлургическим комбинатам «Азовсталь» и Ильича в Мариуполе.

- Здесь нужно всю кооперацию менять как по поставкам сырья, так и по реализации продукции. Мы прекрасно понимаем, что Запад сейчас будет закрыт и нужно находить оптимальные формы для реализации продукции этих предприятий, – подчеркнул Глава Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин заявил о провокациях, которые готовят вооруженные формирования Украины

Глава ДНР сделал заявление о планах обстрела украинской армией Краматорска, Славянска, Артемовска и Мариуполя (подробнее)