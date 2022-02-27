В Донецке 138 тысяч жителей полностью лишены водоснабжения. Фото: ТГ/Кулемзин

Стало известно, куда 27 февраля будут подвозить воду жителям Кировского района Донецка, которые пятые сутки лишены централизованного водоснабжения. Список адресов сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Администрация Донецка сообщает, что 27 февраля будет осуществляться подвоз воды населению Кировского района по адресам:

- ул. Бирюзова, 15, дом быта (техническая вода);

- мкр-н Мирный, ТЦ «Обжора» (техническая вода);

- ул. Делегатская, 11 (питьевая вода);

- ул. Семашко, 26 (питьевая вода);

- ул. Уральская, в районе школы № 82 (питьевая вода).

Также стало известно, что подвоз воды в поселок Еленовка, села Сигнальное и Луганское запланирован на 28 февраля.

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