138 тысяч жителей Донецка остаются без воды

Остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция. Фото: КП «Вода Донбасса»

Сегодня, 27 февраля, на 9 часов утра без воды в Донецке остаются 138 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Отмечается, что 25 февраля в 14 часов было восстановлено водоснабжение от наливного водовода Северного водопроводного узла, который был ранее поврежден в результате обстрела. Кроме этого, остается обесточенной Донецкая фильтровальная станция, поэтому мощности водоснабжения Донецка переведены на Верхне-Кальмиусскую фильтровальную станцию.

- На данный момент в трех водопроводных узлах достаточный уровень воды, чтобы она доходила до потребителя. По сообщению КП «Вода Донбасса», в пяти районах города подача холодной воды временно сокращена: в Киевском и Ленинском районах – на 15%, Куйбышевском – на 20%, Петровском – на 50 %, Кировском – на 60%. По состоянию на 9 часов утра без воды в Донецке остаются 138 тысяч человек, сказано в сообщении МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке изменен график подачи воды в связи с сокращением водоснабжения на 50 процентов

Это связано с последствиями обстрелов территории ДНР (подробнее)