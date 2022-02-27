В Макеевке изменен график подачи воды в связи с сокращением водоснабжения на 50 процентов

Был обесточен один из вводов на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение города. Фото: КП «Вода Донбасса»

В Макеевке изменен график подачи воды. Об этом сообщили в администрации города.

- В результате боевых действий обесточен один из вводов на насосную станцию, обеспечивающую водоснабжение города. В связи с этим подача воды осуществляется от резервного водохранилища и будет сокращена на 50 процентов, - говорится в сообщении.

Установлен следующий график подачи воды в городе Макеевке:

- Основная часть города – с 5:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00;

- Водопроводная насосная станция «Ломбардо» – с 06:00 до 10:00;

- Водопроводная насосная станция «Пролетарская» –с 13:00 до 21:00.

В администрации города напомнили жителям о необходимости сделать запас питьевой воды.

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