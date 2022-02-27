Генпрокуратура ЛНР просит жителей Луганщины сообщать о преступлениях ВСУ и националистов

Инна Семенова обратилась к жителям подконтрольных Киеву районов Луганщины. Фото: ГП ЛНР

Генеральная прокуратура ЛНР просит жителей подконтрольных Киеву районов Луганщины сообщать о преступлениях, совершенных военнослужащими ВСУ и украинскими националистами. Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Республики Инна Семенова.

- Если вам известны случаи нарушения закона, обращайтесь на горячую линию ГП ЛНР по номерам (0642) 58-12-57; (0642) 50-01-38; (072) 103-70-37, а также на электронную почту pressa@gplnr.org. Анонимность гарантируем, - сказала Семенова.

Она подчеркнула, что основной задачей ведомства является защита прав и свобод жителей Республики.

- Мы приложим все усилия, чтобы виновные в гибели мирных жителей, детей Донбасса, в разрушении домов и объектов инфраструктуры понесли заслуженное наказание, - заявила Семенова.

Она отметила, что следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и статьей 440 («Геноцид») УК ЛНР.

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