TikTok удалил аккаунт омбудсмена ДНР, посвященный военным преступлениям Украины

Создана новая TikTok-страница омбудсмена ДНР аналогичной тематики. Фото: АУПЧ ДНР

Глобальное видеосообщество TikTok удалило официальный аккаунт омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в котором публиковались видеодоказательства военных преступлений Украины в Донбассе. Об этом сегодня сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека (АУПЧ) в ДНР.

- Примечательно, что администраторы навсегда заблокировали контент AUPCH_DNR после того, как отдельные ролики набрали свыше 3 млн просмотров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас аппарат омбудсмена оспаривает решение о блокировке аккаунта. Параллельно создана новая TikTok-страница Уполномоченного по правам человека в ДНР аналогичной тематики – АУПЧ (https://www.tiktok.com/@aupch2022).

- Военные преступления и преступления геноцида, совершенные Украиной в Донбассе, должны быть преданы огласке. Рано или поздно виновные будут привлечены к ответу и понесут заслуженное наказание, - подчеркнули в аппарате омбудсмена.

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