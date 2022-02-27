Денис Пушилин поблагодарил Силы спецопераций России за помощь Республикам Донбасса

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил бойцов Сил специальных операций (ССО) Российской Федерации с профессиональным праздником.

- Поздравляем «вежливых людей» и выражаем признательность за профессиональное и мужественное исполнение воинского долга в ходе специальной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам, - написал Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что в ночь 24 февраля в Донбассе началась специальная военная операция. Ранее на фоне усилившейся агрессии украинской стороны Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратился за помощью к Президенту России Владимиру Путину. Владимир Владимирович подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских земель. Цель - «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Силы спецопераций (ССО) Российской Федерации отмечают свой профессиональный праздник 27 февраля. Эта дата установлена Указом Президента России в 2015 году.

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