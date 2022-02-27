Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 февраля 2022 9:31

Новоахтырка и Смоляниново освобождены от ВСУ

Поселок находится под контролем Народной милиции ЛНР
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под контроль еще два населенных пункта, освобожденных от вооруженных сил Украины – Новоахтырку и Смоляниново Новоадарского района. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. 27 февраля подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Новоахтырка и Смоляниново, - говорится в сообщении Народной милиции Республики.

Ранее сообщалось, что полностью под контроль ЛНР перешла Трехизбенка (Славяносербский район). Из этого населенного пункта ВСУ раньше обстреливали ЛНР.

Защитники Донецкой Народной Республики освободили еще четыре населенных пункта на юге Донбасса. Под контроль подразделений Народной милиции Республики перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

Читайте также

Защитники ДНР освободили еще четыре населенных пункта на юге Донбасса

Силы Народной милиции находится на подступах к Волновахе и Мариуполю (подробнее)