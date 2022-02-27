Новоахтырка и Смоляниново освобождены от ВСУ

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под контроль еще два населенных пункта, освобожденных от вооруженных сил Украины – Новоахтырку и Смоляниново Новоадарского района. Об этом сообщила пресс-служба управления оборонного ведомства Республики.

- Народная милиция продолжает освобождать оккупированную Киевом территорию. 27 февраля подразделениями оборонного ведомства от вооруженных формирований Украины освобождены населенные пункты Новоахтырка и Смоляниново, - говорится в сообщении Народной милиции Республики.

Ранее сообщалось, что полностью под контроль ЛНР перешла Трехизбенка (Славяносербский район). Из этого населенного пункта ВСУ раньше обстреливали ЛНР.

Защитники Донецкой Народной Республики освободили еще четыре населенных пункта на юге Донбасса. Под контроль подразделений Народной милиции Республики перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль.

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