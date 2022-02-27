Защитники ДНР освободили еще четыре населенных пункта на юге Донбасса

Силы Народной милиции ДНР развивают наступление в Волновахском районе. Фото: УНМ ДНР

Народная милиция ДНР в ходе наступления на мариупольском направлении освободила еще четыре населенных пункта и вышла к крупному железнодорожному узлу Волноваха. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Под контроль подразделений Народной милиции Республики перешли населенные пункты Дмитровка, Свободное, Донское и Анадоль. Наши подразделения вышли к населенным пунктам Каменка и Волноваха, – сказал он.

Басурин также отметил, что украинские войска продолжают отступать, разрушая на пути отхода жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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