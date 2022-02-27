Эдуард Басурин: Украинские военные пригнали в центр Краматорска зенитно-ракетные комплексы

Эдуард Басурин Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики пригнали в центр Краматорска пять зенитных ракетных комплексов, при этом рассчитывая прикрыться мирными жителями. Об этом, ссылаясь на разведданные, сообщил заместитель начальника Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Украинская армия продолжает прятаться в жилых кварталах украинских городов, прикрываясь мирным населением. Так, в центре Краматорска на улице Центральной ВСУ разместили пять ракетных комплексов С-300, - говорится в сообщении.

Тем временем, по данным разведки, из Краматорска в Артемовск ВСУ перебросили реактивный дивизион БМ-21 «Град».

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии. Накануне Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь.

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