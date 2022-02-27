Народная милиция ЛНР: В ходе освобождения Трехизбенки был изъят еще один шведский ПТУР «NLAW»

В ходе освобождения Трехизбенки был изъят еще один шведский ПТУР «NLAW». Фото: НМ ЛНР

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики, старший лейтенант Иван Филипоненко заявил, что вооруженные силы Украины продолжают использовать поставляемое западом в якобы оборонительных целях вооружение для преступных действий. Жертвами этих действий становятся мирные жители и гражданская инфраструктура как территории ЛНР, так и временно оккупированных Киевом территорий.

- В ходе боестолкновений на позициях ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Трехизбенка был изъят еще один шведский ПТУР «NLAW». Кроме того, был обнаружен также еще один образец западного вооружения – одноразовый 83-мм гранатомет американского производства SMAW-D – один из примерно 100 единиц, поставленных западными партнерами Украины в январе этого года, - говорится в сообщении.

Представитель оборонного ведомства отметил, что данный гранатомет является противобункерным – то есть предназначен для поражения фортификационных сооружений и укреплений противника, что прямо противоречит основному тезису запада о поставках на Украину оборонительного вооружения.

Тем временем, ситуация в Республиках Донбасса остается напряженной. Украинские военные стреляют по ДНР и ЛНР из тяжелого вооружения. Под обстрелами - мирные кварталы. Есть пострадавшие среди мирного населения.

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Об этом сообщает Народная милиция (подробнее)