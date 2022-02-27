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Политика27 февраля 2022 6:26

В Донбассе Трехизбенка полностью перешла под контроль ЛНР

Об этом сообщает Народная милиция
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Трехизбенка полностью перешла под контроль ЛНР

Трехизбенка полностью перешла под контроль ЛНР

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Трехизбенка (Славяносербский район Луганской Народной Республики) полностью перешла под контроль ЛНР. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции Республики (УНМ ЛНР).

- Подразделения Народной милиции продолжают освобождать территорию ЛНР. Населенный пункт Трехизбенка полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Операция по освобождению продолжается, - говорится в сообщении УНМ.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что вооруженные формирования Украины утром 26 февраля оставили без боя Станицу Луганскую.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии, а также обратился к военнослужащим украинской армии с призывом покинуть зону боевых действий. Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к президенту России с просьбой оказать военную помощь.

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