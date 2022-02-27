Миссия ОБСЕ в Донбассе готовится к эвакуации

Наблюдатели ОБСЕ завершают свою миссию в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в субботу отключили камеры видеонаблюдения на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ за 26 февраля.

- Утром 26 февраля миссия отключила все комплексы камер видеонаблюдения. После решения эвакуировать всех международных членов миссии, принятого 24 февраля, СММ продолжала проводить соответствующие мероприятия по эвакуации, - говорится в отчете, опубликованном на сайте миссии.

Также сообщается, что в ночь на 26 февраля 18 из 26 камер наблюдения продолжали работать. Они зафиксировали 109 взрывов неопределенного происхождения, в том числе в районе Донецкой фильтровальной станции.

Ранее организация заявила о решении временно эвакуировать всех международных сотрудников миссии из Украины.

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