«Позвонили с неизвестного номера и сообщили, что моего мобилизованного сына нет в живых»: ВСУ пугают жителей ЛНР ложными сообщениями о смерти их близких

Украинские силовики пугают жителей ЛНР ложными сообщениями о смерти их близких. Фото: штаб «ООС»

Представители центра информационно-психологических специальных операций (ЦИПсО) ВСУ начали звонить жителям ЛНР и сообщать им ложную информацию о гибели их близких, вставших на защиту Родины. Об этом сообщила пресс-служба МГБ ЛНР.

- Военнослужащие ЦИПсО ВСУ, используя технологию подмены абонентских номеров, осуществляют телефонные звонки жителям Республики с ложными сообщениями о гибели их близких родственников, проходящих службу в рядах Народной милиции либо призванных для прохождения службы в рамках проведения мобилизации, - говорится в сообщении.

МГБ ЛНР просит жителей Республики сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации киевских силовиков.

Мать одного из мобилизованных в Народную милицию ЛНР луганчанка Юлия рассказала, что стала жертвой такой информационной атаки.

- Хочу обратиться ко всем жителям Луганска: матерям, женам! Мне позвонили с неизвестного номера и сообщили, что моего мобилизованного сына нет в живых, но это неправда. Он жив, здоров и отбывает службу. Не ведитесь на эти провокации, это просто провокации, - призвала луганчан женщина.

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