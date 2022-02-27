ВСУ за сутки десять раз обстреляли ЛНР. Фото: штаб «ООС»

Украинские боевики десять раз за сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В Кировске повреждена газовая труба 219 миллиметров. Без газа остались 158 домов. В Первомайске повреждена газовая труба 55 миллиметров. Без газа остались девять домов. В Ровеньках на нефтебазе прогремел взрыв, в результате чего произошло возгорание 200 тонн дизельного топлива, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, что власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Участники Контактной группы по урегулированию конфликта с осени 2014-го больше двадцати раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима прекращения огня в регионе. Украинские боевики постоянно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые в соответствии с договоренностями должны были быть отведены от линии соприкосновения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С начала освободительной операции силы ДНР взяли под контроль 12 населенных пунктов на юге Донбасса

Об этом заявили в оборонном ведомстве Республики (подробнее)