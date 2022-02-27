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Политика27 февраля 2022 6:33

ВСУ за сутки 36 раз обстреляли ДНР: один мирный житель погиб, четверо – ранены

Украинские военные продолжают хаотично стрелять п гражданской инфраструктуре
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Жители прифронтовых поселков вынуждены прятаться в убежищах

Жители прифронтовых поселков вынуждены прятаться в убежищах

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные силы Украины 36 раз обстреляли Донецкую Народную Республику за минувшие сутки. Об этом сообщают в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки погиб один и ранено четыре мирных жителя, в том числе ребенок 2006 года рождения, - говорится с сообщении СЦКК.

Под обстрелы попали 36 домов, атаковано восемь объектов гражданской инфраструктуры. Без газоснабжения остались 1300 абонентов сел Саханка и Безыменное. Пять сел в Новоазовском районе и часть абонентов Киевского района Донецка оказались без света.

Неспокойным выдалось и сегодняшнее утро. По окраинам Горловки украинские военные нанесли мощный удар из тяжелой артиллерии.

Тем временем, в оборонных ведомствах Республик Донбасса сообщают о новых освобожденных поселках.

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