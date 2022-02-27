Утром по окраинам Горловки украинские военные нанесли мощный удар из тяжелой артиллерии

По поселкам Горловки ВСУ били из тяжелой артиллерии. Фото Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 27 февраля, утром украинские военные нанесли мощный удар из тяжелой артиллерии по поселкам Горловки. Было выпущено 17 снарядов калибром 122- и 152 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)

05:00 - поселок Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

06:00 - поселок Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм.

06:50 - поселок Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что вчера украинские военные обстреляли центр Горловки из пушек калибром 122 мм.

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