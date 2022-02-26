Леонид Пасечник обратился к жителям освобожденных территорий

Леонид Пасечник попросил руководителей территорий зафиксировать масштабы ущерба, которые нанесла украинская хунта - чтобы впоследствии призвать виновных к ответу. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики обратился к жителям освобожденных территорий с призывом не поддаваться панике и пропаганде нацистов.

Леонид Пасечник отметил, что сейчас военнослужащие ЛНР освобождают города и села бывшей Луганской области от преступного киевского режима. Отступая, укрофашисты разрушают все на своем пути - обстреливают дома, минируют местность, подрывают гражданские объекты.

- Преступный режим показал свое истинное лицо, - подчеркнул Глава ЛНР.

Леонид Пасечник попросил руководителей территорий зафиксировать масштабы ущерба, которые нанесла украинская хунта - чтобы впоследствии призвать виновных к ответу. А также заверил, что в столь непростое время Республика поддержит людей с освобожденных территорий. Совместными усилиями жители Донбасса восстановят разрушения и вернутся к нормальной жизни.

- Луганская Народная Республика несет полную ответственность за всех своих жителей! - заявил он.

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