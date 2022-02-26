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Политика26 февраля 2022 18:31

В Республике Конго провели автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР

Об это сообщили в МИД Луганской Народной Республики
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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В Республике Конго провели автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР. Фото: МИД ЛНР

В Республике Конго провели автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР. Фото: МИД ЛНР

Активисты из Республики Конго организовали автопробег в поддержку независимости Республик Донбасса. Об это сообщили в министерстве иностранных дел Луганской Народной Республики.

- Организатором пробега выступил Культурный центр ЛНР в Демократической Республике Конго во главе с его учредителем Жан-Густавом Муккади Мусасой, - говорится в сообщении.

В Республике Конго провели автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР. Фото: МИД ЛНР

В Республике Конго провели автопробег в поддержку независимости ДНР и ЛНР. Фото: МИД ЛНР

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