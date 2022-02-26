ВСУ обстреливают Горловку

Украинские вооруженные формирования Украины обстреливают Горловку. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В 20.30 украинские войска открыли огонь по городу с направления населенного пункта Новгородского. Было выпущено шесть 82-миллиметровых мин.

В 20.45 восемь мин калибром 82-миллиметра по Горловке солдаты ВСУ выпустили с направления населенного пункта Джержинск (шахта Южная)

Тем временем в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Киевского района Донецка обесточено 26 трансформаторных подстанций. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Вечером 26 февраля Донецк содрогнулся от мощных взрывов. Вооруженные формирования Украины открыли огонь по столице Республики. Под обстрел попал Киевский район столицы - от Партизанского проспекта до "Ветки". Вооруженные формирования Украины выпустили 24 152-миллиметровых снарядов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ударили по Донецку 152-миллиметровыми снарядами

По столице Республики выпущено 24 боеприпаса (подробнее)