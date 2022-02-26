В Горловке для военнослужащих ДНР выступил Джанго. Фото: скриншот видео телеграм Иван Приходько

Алексей Поддубный, более известный как Джанго, приехал в Город воинской славы Горловку и выступил с концертом для военнослужащих Народной милиции ДНР на сцене КСКЦ «Стирол». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

- Есть ряд артистов, которые в столь сложное для России и Республик Донбасса время остаются в стороне, сохраняя нейтралитет или же выступают в поддержку правящего на Украине неонацистского режима, а есть настоящие служители искусства, настоящие артисты и патриоты, которые на деле доказывают свою неподдельную любовь к Родине, любовь к Донбассу, его жителям и защитникам. Один из таких замечательных артистов - Алексей Викторович Поддубный, - сказал мэр.

По слова Приходько, такая поддержка очень важна и ценна для храбрых защитников Донецкого края, которые круглосуточно защищают мирное население независимых Республик Донбасса и освобождают территории ЛНР и ДНР.

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