Глава Горловки Иван Приходько: Как бы мне сейчас хотелось сказать, что день прошел мирно и тихо

Иван Приходько. Фото: ДАН

ВСУ продолжают бить по Горловке. 25 февраля произошла очередная трагедия. В результате украинского обстрела погибли два учителя. По данным главы администрации города, за 38 часов – четыре погибших мирных жителей и семь раненых.

- Как бы мне сейчас хотелось сказать, что день прошел мирно и тихо. Но не скажу, - пишет в своем телеграм-канале Иван Приходько. - Более 50 прилетов по всему периметру города и в самом городе. Ужасная трагедия в ОШ № 50 увеличила наш печальный список до четырех погибших и семи раненых за последние 38 часов. Перебитые линии электропередач и газопроводы. Сейчас остаются неподключенными две линии ЛЭП, без электроэнергии 1500 абонентов.

Мэр Горловки задается вопросом - за что?

- За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали своих детей добрыми, честными и порядочными? За то, что любили свою Родину без фашистов и за родной язык? И я нахожу ответ! Мы все делаем правильно. Мы свободолюбивые люди. Мы живем в трудах и заботах. Мы строим дома и выпекаем хлеб, варим сталь и добываем уголь. Мы все привыкли делать сами. И никому не позволим решать за нас! Мы слишком хорошо знаем цену свободы. Час Победы близок! – написал Иван Приходько.

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