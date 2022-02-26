Под контроль ЛНР перешли город Счастье и село Муратово

Освободительная операция продолжается. Фото: НМ ДНР

Народная милиции Луганской Народной Республики при поддержке Вооруженных сил Российской Федерации развивают свой успех в освободительной операции.

Войска ЛНР продвинулись на глубину до 46 километров. Взяты под контроль город Счастье и село Муратово.

Ранее сообщалось, что под контроль ЛНР без единого выстрела перешла Станица Луганская. Сейчас в населенном пункте снята украинская символика. Вместо жовто-блакитных флагов – развиваются триколоры Республики. Местные жители с радостью встретили новость об освобождении. Говорят, что ждали этого восемь лет.

Тем временем группировка войск ДНР продвинулась еще на 10 километров и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.

Народные милиции Республик Донбасса продолжают освободительную операцию. Солдатам вооруженных сил Украины предложено сложить оружие и сдаться, в таком случае, после окончания боевых действий, они будут отпущены домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народная милиция ЛНР взяла под контроль Станицу Луганскую: фото и видео из освобожденного поселка

Военнослужащие Республики освободили поселок без единого выстрела (подробнее)