Повреждена газовая труба. Фото: ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины обстреляли город Кировск в Луганской Народной Республике с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Огонь велся с позиций 57-й бригады в районе населенного пункта Нижнее. Повреждена газовая труба 215 мм. Без газа остались 158 абонентов, - говорится в сообщении.

Также был обстреляны Голубовское (из 120-мм и 82-мм минометов и вооружения БМП-1) и Донецкий (из 82-мм минометов).

Тем временем продолжается обстрел поселка Александровка в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт под минометным огнем вооруженных формирований Украины.

Отметим, что Народные милиции с успехом продолжают освободительную операцию. Жители надеются, что она скоро завершится и наступит мир.

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