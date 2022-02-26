«Это укрепит и расширит совместную деятельность»: МИД ДНР выразило признательность руководству Абхазии

МИД ДНР выразило признательность руководству Абхазии. Фото: МИД ДНР

Признание Республикой Абхазия ДНР - знаменательный шаг. Это событие имеет особое значение для Донецкой Народной Республики, поскольку жители Донбасса с 2014 года рука об руку идут с братским народом Абхазии, пришедшим нам на помощь в самые тяжелые дни. Для нас большая честь быть друзьями и партнерами Абхазии, сообщает пресс-служба МИД ДНР.

- Решение Президента Аслана Бжании стало закономерным результатом сотрудничества между нашими государствами, которое плодотворно развивается вот уже практически 8 лет.

Уверены, что после официального признания наше взаимодействие выйдет на качественно новый уровень и послужит прочной базой для укрепления и расширения уже сформировавшихся направлений совместной деятельности, - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 февраля Абхазия признала Донецкую Народную Республику.

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