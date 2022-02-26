Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 1425 человек

За минувшие сутки в ДНР выявили 1425 заболевших коронавирусом жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 1425 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- 25 февраля проведено 3390 исследований, из них выявлено 1422 случая заболевания COVID-19 и у двух пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Болезнь за сутки побороли 1180 пациентов, не перенесли коронавирус - 19 жителей.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 157 026 жителей. Из этого числа 118 812 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

С начала пандемии в ДНР зарегистрировано 9724 летальных случая.

Лечение от ковида продолжают 28 490 пациентов.

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