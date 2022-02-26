Британский журналист Грэм Филлипс готов предоставить материалы, свидетельствующие о военных преступлениях Украины в Донбассе

Грэм Филлипс. Фото: личный архив Грэма Филлипса

Британский журналист Грэм Филлипс, который освещал происходящее с самого вооруженного конфликта в Донбассе. На данный момент Филлипс находится в Великобритании.

- Для компетентных людей в Российской Федерации, которые уже начинают готовить суды над украинскими убийцами по военным преступлениям. Я хотел бы обозначить свою абсолютную готовность участвовать в этом, - обратился британский журналист.

Грэм Филлипс отметил, что владеет сотнями ужасающими видеозаписями.

- С большой грустью могу сказать, что у меня есть сотни видео самых ужасных происшествий, и большинство из них были «слишком экстремальными» для YouTube, так что вы их там не найдете, они в моих собственных архивах. Нет самолетов? Сам приеду за рулем. Мы долго ждали этого момента, - подчеркнул он.

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