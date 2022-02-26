Коронавирусом в ДНР заразились более 1400 человек за сутки

Медики сообщили, что госпитализировали в больницы 75 человек с пневмонией Фото: Олег ЗОЛОТО

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в ДНР увеличилось за минувшие сутки на 1 425 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что медики провели за минувший день 3 390 новых лабораторных исследований. В результате коронавирус был обнаружен у 1 423 людей.

- Еще у двоих пациентов на наличие инфекции в организме указали симптомы, - рассказали врачи.

И добавили, что в это же время сняли с учета после прохождения курса лечения и выздоровления 1 180 человек, а вот 19 пациентов не смогли побороть ковид и скончались.

Кроме того, медики сообщили, что выявили 127 новых случаев пневмонии, с которой госпитализировали в больницы 75 человек.

Таким образом, по последним данным, за все время в ДНР были подтверждены 157 026 случаев инфицирования населения COVID-19. Из них уже пошли на поправку 118 812 жителей, продолжают лечиться 28 490 человек, не перенесли болезнь 9 724 пациента.

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