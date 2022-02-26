Глава ДНР: Отношения Донецка и Сухума выйдут на качественно новый уровень

Денис Пушилин. Фото: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин приветствовал принятое накануне признание независимости Республики Абхазией.

- Приветствуем решение Абхазии о признании Донецкой Народной Республики! Это позволит вывести наши отношения на качественно новый уровень, - сообщил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что такая поддержка особенно ценна в дни, когда народ Донбасса борется за мир.

- Каждое слово поддержки и каждое действие со стороны наших единомышленников поднимает боевой дух ребят на передовой и вселяет уверенность всем, кто трудится в тылу, также приближая нашу победу, - отметил лидер страны.

22 февраля на фоне обострившейся агрессии ВСУ Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и подписал соответствующие указы. Россия также заключила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Республиками Донбасса, ратифицированные парламентами стран.

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