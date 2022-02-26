ВСУ ударили по Горловке из «Градов»

Украинские войска обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня «Град». Фото: штаб «ООС»

Украинские войска обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 13:30 со стороны населенного пункта Кудрюмовка по направлению к Горловке выпущены пять ракет из БМ-21 «Град», - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что на севере Горловки под обстрел ВСУ попали коммунальные службы и представители местных властей. Приехав зафиксировать последствия падения крупнокалиберного снаряда на улицу Волкова, они попали под новый удар.

Глава района получила легкую контузию, остальные не пострадали, так как успели укрыться.

- Причем, когда повторяются такие обстрелы, после первого нанесенного удара приезжают все службы - украинская сторона прекрасно это знает и понимает, - подчеркнул мэр города Иван Приходько.

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