Силы ПВО ЛНР препятствуют ударам по Республике ракетами «Точка-У»

Леонид Пасечник напомнил об опасности со стороны украинских националистических батальонов. Фото: сайт Главы ЛНР

Подразделения украинской армии пытаются применить в Донбассе тактические ракетные установки «Точка-У». О попытках противника нанести тяжелые удары с воздуха сообщают в ДНР и ЛНР. Однако силы противовоздушной обороны республик препятствуют этим планам. Об этом журналистам заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Работают наши средства противовоздушной обороны, и мы в маршруте движения, в полете «Точки-У» сбиваем, они не успевают срабатывать, и они не взрываются, - рассказал он.

По словам лидера ЛНР, особенно активно на Донбассе проявляют себя украинские националистические батальоны. Их ожесточенную пальбу по мирным городам Республики иначе, как агонией, не назовешь.

- В основном, конечно же, это националистические батальоны, подразделение «Луганск-1», где проходят службу бывшие сотрудники министерства внутренних дел Украины, которые достаточно хорошо подготовлены. Очень хорошо вооружены, как отмечают наши военнослужащие. И они, очевидно, в состоянии агонии ведут прицельный огонь по населенным пунктам и мирным городам нашей Республики, - отметил он.

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Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Республики (подробнее)