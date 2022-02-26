В Горловке сообщили, что под обстрел ВСУ попали коммунальщики и местные власти

В ходе утренних обстрелов ВСУ в городе были повреждены 8 домов. Фото: Администрация Горловки

На севере Горловки под обстрел ВСУ попали коммунальные службы и представители местных властей. Об этом сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.

- В 8.15 утра на улицу Волкова, 7 был приход крупнокалиберного снаряда, мы даже не успели идентифицировать его, были повреждены три дома №№ 5-7. Туда приехали оперативные службы, служба горгаза, управляющая компания города, приехали глава района и ее заместитель. Ровно в 9.31 начались новые приходы по тому же месту, - рассказал он.

Иван Приходько уточнил, что снарядами украинских силовиков был поврежден служебный транспорт коммунальщиков и администрации. Глава района получила легкую контузию, остальные не пострадали, так как успели укрыться.

- Причем, когда повторяются такие обстрелы, после первого нанесенного удара приезжают все службы - украинская сторона прекрасно это знает и понимает, - говорит мэр.

Напомним, с начала эскалации конфликта Горловка стала одной из самых горячих точек в Донбассе. В пятницу в результате прямого попадания украинского снаряда в школу в городе погибли двое учителей.

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