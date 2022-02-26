В Горловке от утренних обстрелов ВСУ повреждены 8 домостроений

ВСУ обстреляли Горловку из 122-миллиметровых пушек. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Сегодня, 26 февраля утром по Горловке и поселку Зайцево ВСУ выпустили 9 снарядов калибром 122-мм. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о новых повреждениях гражданских объектов Горловки.

В микрорайоне «Солнечный»:

- ул. Космонавта Волкова, 5, 6 - повреждено остекление.;

- ул. Космонавта Волкова, 7 – повреждено остекление, газопровод.

- ул. Богуна, 35 - поврежден жилой дом, гражданские автомобили и аварийный автомобиль Горгаза.

В поселке Зайцево:

- ул. Полетаева, 94 – повреждено остекление;

- ул. Полетаева, 96 – повреждена кровля, хозпостройки;

- ул. Полетаева, 115 - повреждено остекление, хозпостройки;

- ул. Полетаева, 98 - повреждено остекление.

По уточненным данным в результате вчерашнего обстрела зафиксированы повреждения:

Поселок шахты им. Ленина:

- ул. Аральская, 21 - повреждено остекление;

- ул. Кировоградская, 24 - повреждена хозпостройка.

Поселок Комарова:

- ул. Речная, 1, 8 - повреждены жилые дома.

Информация о пострадавших не поступала. Детали уточняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над территорией ДНР сбиты две ракеты «Точка-У», их обломки повредили дома и технику в Иловайске и Амвросиевке

ВСУ не оставляют попыток применить оружие массового поражения в Донбассе (подробнее)