Украина готовит провокации: Глава ДНР обратился к жителям временно подконтрольной Украине территории Донбасса

Глава ДНР выступил с экстренным обращением. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с заявлением. Руководитель государства сообщил, что по данным разведки, украинские вооруженные формирования в ближайшее время планируют совершить массированные обстрелы из «Градов» и другого тяжелого вооружения жилых кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктов Донбасса, на данный момент еще подконтрольных Украине.

- Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушениях жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделений Республик и России. Убедительная просьба к жителям этих населенных пунктов укрыться в убежищах, предпринять все возможные меры безопасности, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье, - заявил Глава ДНР.

Денис Владимирович отметил, что мы считаем все население в границах бывшей Донецкой области нашими согражданами.

- Вы голосовали в 2014 году за независимость Донецкой Народной Республики, и нам ценна каждая жизнь! Жестокость и циничность преступных приказов украинского режима мы испытали на себе. Поэтому повторяю: срочно примите максимально возможные меры безопасности! – говорит Глава государства.

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