Трамвай №1 теперь ходит до «Экономической»: В ДНР сообщили о новых повреждениях в Донецке и Докучаевске

Ночью ВСУ обстреляли район железнодорожного вокзала
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сегодня, 26 февраля, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о новых повреждениях гражданских объектов обстрелами со стороны ВСУ.
В Киевском районе Донецка, обстрелянном ночью семью 122-мм снарядами, повреждена теплотрасса и остекление по улице Листопрокатчиков, 10, котельная сгоревшей ранее больницы №18, а также трамвайные пути возле железнодорожного вокзала. Водитель был эвакуирован. При обстреле в направлении ДМЗ повреждена трамвайная рельса. До устранения повреждений работа трамвайного маршрута №1 будет осуществляться через ул. Экономическую.
Также повреждено остекление и двери детского сада №251.
В поселке Старомихайловка на западе столицы повреждения - по двум адресам: ул. Октябрьская 5а, 7. По первому – выбиты окна, посечены стены и три автомобиля, по второму – возгорание, поврежден металлический навес и автомобиль.
В Докучаевске обнаружены повреждения газовой трубы по переулку Садовому, 2 и 4, а также высоковольтной линии 6 кВ, отключено три трансформаторных подстанции. А всего в городе за один день был поврежден 41 объект.
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