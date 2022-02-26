Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР

Абхазское общество поддерживает это решение. Фото: МИД ДНР

Вслед за Россией независимость Донецкой и Луганской Народных Республик признала Абхазия. Президент страны Аслан Бжания подписал соответствующие указы о признании. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ДНР, ссылаясь на заявление, сделанное Бжанией.

- Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой Народной Республики и независимости Луганской Народной Республики. Абсолютно уверен, что все абхазское общество поддерживает это решение, - приводят слова Президента Абхазии в МИД.

Напомним, 21 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, о чем заявил во время своего телеобращения к российскому народу. Глава государства незамедлительно подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о взаимопомощи с республиками.

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