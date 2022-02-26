Обстрел Киевского района Донецка: Под огонь попали район ж/д вокзала, котельная Горбольницы №18, жилой дом

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В результате обстрела - по улице Листопрокатчиков, 10, зафиксировано повреждение теплотрассы и остекления.

Под огнем оказался и район железнодорожного вокзала - повреждены трамвайные рельсы, трамвайный вагон находится на месте, водителя эвакуировали.

- На данный момент провести ремонтные работы из-за обстрела не предоставляется возможным, - говорится в сообщении.

Также по адресу проспект Киевский, 85в (котельная Горбольницы №18) повреждено остекление.

- Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются, - сказали в представительстве Республики в СЦКК.

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