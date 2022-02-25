Украинским военнопленным покажут к каким разрушениям привели выпущенные украинской армией снаряды. Фото: Администрация Главы ДНР

В ходе встречи с украинскими военнопленными, Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что даст поручение, чтобы, пока они здесь находятся и продолжаются боевые действия, они имели возможность смотреть, к чему приводят обстрелы мирных городов и к каким разрушениям привели выпущенные украинской армией снаряды.

- И попрошу еще вас отвезти в музей – это наша боль. Самое страшное – это терять детей. 91 ребенок погиб. У каждого своя судьба, своя история и близкие, которые их никогда не вернут. Есть музей, где есть фотографии всех деток, которых убили вооруженные формирования Украины. Потому что им отдавал преступный приказ украинский режим. Я хочу, чтобы вы посмотрели, - говорит бывшим украинским военным Денис Владимирович. - Зачем это нужно? Чтобы вы на будущее своим детям рассказали, что допускать этого никогда нельзя.

И чтобы в будущем такое не повторилось никогда. Когда воюют мужики, надевшие военную форму, и когда уничтожают друг друга – это одно.

- Когда снаряды летят по детским садам, по школам, по больницам – это уже не война. Это уже геноцид, - отметил Глава ДНР Денис Пушилин.

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