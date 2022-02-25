Глава ДНР – украинским военнопленным: Ну что, война для вас закончилась

Денис Пушилин встретился с украинскими военнопленными. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с украинскими военнослужащими, которые сложили оружие и сдались в плен Народной милиции ДНР.

- Ну что, война для вас закончилась, - обратился к бывшим солдатам ВСУ руководитель государства. - Я еще раз хочу подтвердить решение Президента Российской Федерации и руководства Министерства обороны: те, кто сложит оружие, после окончания боевых действий отправятся домой.

Пушилин отметил, что решение об амнистии не простое, потому что они и их коллеги исполняли преступные приказы.

- Но при этом мы прекрасно понимаем, что большинство из вас – такие же самые русские люди, как и мы, - говорит Денис Владимирович. - Кто-то из вас был просто введен в заблуждение преступным украинским режимом, который рисовал врага из нас, из России, дикую русофобию развивал во имя каких-то чужих целей. Кто-то из вас просто не думая исполнял приказ, потому что не видел, как по-другому можно поступить.

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