Денис Пушилин встретился с бывшими солдатами ВСУ, добровольно сложившими оружие. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с бывшими солдатами ВСУ, добровольно сложившими оружие.

- Увеличивается поток бывших украинских военнослужащих, которые добровольно сдались в плен. Они приняли верное решение – сложить оружие, а не стрелять в жителей Донбасса, - сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что каждый из пленных подписывает согласие не принимать участие в боевых действиях, и после этого для них война заканчивается. По окончании боевых действий они смогут вернуться домой.

- Предлагаю последовать их примеру всем военнослужащим ВФУ. Кто не сложит оружие, будет уничтожен, - подчеркивает руководитель государства. - Времени на принятие верного решения осталось мало.

Денис Пушилин дал телефон, чтобы бывшие украинские военнослужащие смогли позвонить домой.

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