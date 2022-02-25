Глава ЛНР заявил, что после окончания военной операции все военнослужащие ВСУ, сложившие оружие, будут отпущены

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выступил с видеообращением. Руководитель государства гарантировал, что после окончания военной операции и прекращения сопротивления Киевом отпустит домой всех добровольно сложивших оружие военнослужащих ВСУ.

- Я гарантирую, что после окончания военной операции, когда киевский преступный режим сложит оружие и прекратит сопротивление, все военнослужащие будут отпущены и вернутся домой – к своим родным и близким! – заявил он.

Напомним, Народные милиции Республик Донбасса с успехом продолжают освободительную операцию. Несколько населенных пунктов уже перешло под контроль ДНР и ЛНР.

Тем временем украинские военные продолжают обстреливать Республики Донбасса. ВСУ стреляют хаотично, в основном по объектам гражданской инфраструктуры. В сводках все чаще информация о погибших и пострадавших мирных жителях.

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